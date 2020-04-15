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Boğaz'a evsel atık su deşarj eden gemiye rekor ceza

İstanbul Yeşilköy açıklarında Boğaz'a evsel atık su deşarj eden Seaguardian isimli kuru yük gemisine, 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi.

AA |
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Boğaz'a evsel atık su deşarj eden gemiye rekor ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları numune örneklerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdi.

Boğaz geçişi iptal edilen gemi, sonuçlar çıkıncaya kadar yetkililerce belirlenen bölgede beklemeye alındı.

2 MİLYON 397 BİN İDARİ PARA CEZASI

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında kuru yük gemisinin, denize evsel atık su deşarjı yaptığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yetki devri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Seaguardian" adlı gemiye Çevre Kanunu uyarınca 2 milyon 397 bin lira idari para cezası uyguladı.

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