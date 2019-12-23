Boğaziçi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

1 Selçuk İnan'dan jübile kararı Eski performansından çok uzak bir görüntü sergileyen Selçuk İnan, başka bir takımda oynamak istemediği için sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

2 Nişanlısını öldüren sanığa müebbet istemi Bursa'da düğünden bir gün önce nişanlısını darbederek öldüren Yunus Emre Akar'ın, müebbet istemiyle yargılanacağı dava önümüzdeki ay başlayacak.

3 2020 yılı IMEI kayıt ücretleri belli oldu Önümüzdeki yıl yurt dışından cep telefonu alanlar, Türkiye'de kayıt ettirmek için 1.838 lira ödeyecek.

4 Almanya'da camiye domuzlu mektup Domuz fotoğrafının basılı olduğu mektupta, Türklere ve Araplara yönelik hakaretler yer aldı.

5 Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi Ekipler tarafından yapılan operasyonda sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

6 Büyükada’da atlar çöpte yemek ararken görüntülendi Atların üç aylığına faytona koşulmasının durdurulmasının ardından, başı boş görüntülenen atlar içler acısı haldeydi.