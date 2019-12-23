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Boğaziçi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

Yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı oylama sonucunda, Yılın En İyi Yerli Mobil Haber Uygulaması ödülünün sahibi Ensonhaber oldu!

Özel İçerik | 23.12.2019 - 10:28..
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Boğaziçi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

Gazetemiz yok, televizyonumuz yok.

Arkamızda hiçbir sermaye grubu olmadan yolumuza devam ediyoruz.

Rakiplerimiz gibi merak uyandırma manşetleriyle tık peşinde koşmuyoruz.

İşimiz gücümüz haber, bunun da karşılığını alıyoruz.

3 MİLYON KİŞİ KATILDI, ÖDÜL ENSONHABER'İN

Bu yıl yedinci kez düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri, sahiplerini buldu.

Yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı oylama ile sektörün en iyileri seçildi.

LC Waikiki'nin sponsorluğunda Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde, "Yılın En İyi Yerli Mobil Haber Uygulaması" ödülü Ensonhaber'e layık görüldü.

Törende konuşan Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, "Böylesine köklü bir kurumdan ödül almanın mutluluğunu yaşıyorum. Ensonhaber çalışanları olarak oy kullanan herkese, Boğaziçi Üniversitesi'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

Boğaziçi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

Boğaziçi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

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