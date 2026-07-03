Boğaziçi mezuniyet töreninde mezun ile hoca arasında fotoğraf anlaşmazlığı

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Törende ilginç görüntüler...

Mezun olan öğrenci, mezuniyet belgesini veren akademisyen ile fotoğraf çektirmek istemeyince kameralara alışılmışın dışında anlar yansıdı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünün mezuniyet töreninde, mezunlardan biri diplomasını bölümün öğretim üyelerinden Yasin Ramazan Başaran'ın elinden aldı.

Başaran, mezuniyet belgesini verdikten sonra fotoğraf çektirmek için sahneye doğru dönerken öğrenci, Başaran ile fotoğraf çektirmek istemedi.

Öğrenci, eliyle fotoğraf çekenlere "çekmeyin" şeklinde işaret yaptı.

MEZUNİYET BELGESİNİ ÇEKTİLER

Bunun üzerine mezun öğrenci ve Başaran arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Başaran ile öğrencinin birlikte tutmakta oldukları mezuniyet belgesini karşılıklı olarak çektikleri görüldü.

BAŞKA BİR ÖĞRETİM ÜYESİ MÜDAHALE ETTİ

Bir başka öğretim üyesinin araya girmesi üzerine öğrenci, mezuniyet belgesini alarak sahneden indi.