Bolivya, Kolombiya büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan etti

Bolivya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun açıklamalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, Büyükelçi Carrillo’nun "istenmeyen kişi" ilan edilmesine karar verildiği bildirildi.

"İKİ ÜLKEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN DERİN TARİHİ BAĞLARLA DA BAĞDAŞMIYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“"Alınan bu karar, egemenlik, iç işlerine müdahale etmeme ve devletler arasında karşılıklı saygı ilkelerini koruma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu ilkeler, uluslararası bir arada yaşamın ve egemen devletler arasındaki diplomatik ilişkilerin temel sütunlarıdır. Bu durum, Bolivya ve Kolombiya halkları arasındaki dostluk, saygı ve işbirliği ilişkisini yansıtmıyor, ayrıca iki ülkeyi birbirine bağlayan derin tarihi bağlarla da bağdaşmıyor."”

BOLİVYA’DAKİ PROTESTOLAR SİYASİ GERİLİMİ ARTIRDI

Kararın, Bolivya ile Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiği anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada, iki ülke halkları arasındaki dostluk ve işbirliğinin süreceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Bolivya’nın iç siyasi ve sosyal sorunlarının dış müdahale olmaksızın, anayasal ve demokratik mekanizmalar çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Petro, 17 Mayıs'taki açıklamasında, köylü grupların, Bolivya İşçi Merkezi (COB) ve eski Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerinin, Devlet Başkanı Rodrigo Paz’ın istifasını talep ederek düzenlediği protestolar ve yol kapatma eylemlerine değinmiş, Bolivya’da yaşananları kendi ifadesiyle "jeopolitik kibire karşı bir halk ayaklanması" olarak nitelendirmişti.

Bolivya’da hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 120'ye çıkmıştı.

Bolivya’da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı iki haftadır süren protestolarda, Devlet Başkanı Paz’ın istifasını talep eden göstericiler, yönetimsel başkent La Paz’da güvenlik güçleriyle çatışmıştı.