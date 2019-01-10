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Bolivya Türkiye'de büyükelçilik açacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile görüştü. Görüşmede öne çıkan en önemli konulardan biri ise Bolivya'nın Türkiye'de büyükelçilik açması oldu.

AA | 10.01.2019 - 14:01..
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile bir araya geldi. Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin törenine katılmak üzere geldiği Karakas’ta, konakladığı otelde Morales ile görüştü.

2019'UN İLK YARISINDA BÜYÜKELÇİLİK AÇILACAK

Türkiye'nin geçen yıl Bolivya’da büyükelçilik açmasıyla ilişkilerde önemli bir ilerleme kaydedildiği belirtilen görüşmede, Bolivya’nın da 2019’un ilk yarısında Türkiye’de büyükelçilik açması konusunda mutabık kalındı.

Uzun süredir planlanan Türkiye-Bolivya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın en kısa zamanda yapılması konusunda da mutabık kalınan görüşmede, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yakın iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Bolivya Türkiye'de büyükelçilik açacak

GÖZLEMCİ OLARAK DAVET EDİLDİ

Görüşmede Morales, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesinde Türkiye'ye tam destek verdiklerini dile getirdi. Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Morales, Türkiye'yi, dönem başkanlığını yaptığı, Rusya ve Çin'in de katılacağı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) toplantısına, gözlemci olarak davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye davetini Morales'e iletti.

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