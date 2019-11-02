Bolivya'da devlet başkanlığı seçimleri sonrasında başlayan protesto gösterilerinde göstericiler, La Paz'ın merkezi Plaza Murillo'da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı.

YÜRÜYÜŞLER DÜZENLENDİ

Santa Cruz'da iki göstericinin ölümünü anmak ve Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını talep etmek için yürüyüşler düzenlendi.

YENİ BİR BAŞKANLIK SEÇİMİ TALEP EDİLİYOR

Muhalifler artık, Morales ile muhalif Carlos Mesa arasında yapılan seçimlerle ilgili yeni bir oy sayımı ya da bir ikinci tur oylaması talep etmiyor. Oylamanın iptal edilmesini ve Evo Morales'in katılmayacağı yeni bir başkanlık seçimi düzenlenmesini talep ediyor.

''NE MESA, NE DE EVO MORALES''

Yeni ortaya çıkan La Paz Konseyi isimli ne sağcı ne de solcu olan bir topluluk ise, "Ne Mesa, ne de Evo Morales!" diyerek siyasal bağımsız bir seçim talebinde bulunuyor.

Şu an için iki tarafa yakın olanların haricinde ülkedeki siyasi gerilimlerden bıkan halkın büyük çoğunluğu bu oluşumu destekliyor.

HÜKÜMET BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bugün kutlanacak Ölüler Günü Festivali öncesinde aileler değişik kıyafetlerle sokağa inip farklı bir protesto gösterisi yaparken, yüzlerce üniversite öğrencisi ise göz yaşartıcı gaz atan polisle çatışarak, Plaza Murillo'da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı.

Yerel polisin korkusu ise artan muhalif eylemlerin karşısına Morales'e sadık grupların sokağa inmesi ve iki taraf arasında çatışmaların başlaması.

Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı

SEÇİM SONUÇLARI RAPORU BEKLENİYOR

Morales ise Bolivyalı'ların iki hafta içinde hazır olması gereken, Amerikan Devlet Topluluğunun (OAS) seçim sonuçları raporunu beklemeleri gerektiğini belirtti.

2 ÖLÜ 140 YARALI

Ombudsmanlık Ofisine göre, protestoların başlamasından bu yana 2 kişi öldü, yaklaşık 140 kişi yaralandı.