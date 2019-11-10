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Bolivya’da protestolara polis de destek verdi

Bolivya'da devam eden hükümet karşıtı gösterilere polisler de katıldı.

DHA | 10.11.2019 - 17:19..
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20 Ekim’de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales’in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de dahil oldu.

Seçimlerde 4’üncü kez seçilen Morales, polisin protestolara katılmasıyla bunun bir darbe olduğunu basına açıkladı.

Polisler kışlalarının çatılarına çıkarak gösterilere destek verirken, Başkan Morales, halkı sokaklara çağırarak kendisine destek istedi.

PROTESTOLAR SEÇİM SONRASINDA BAŞLAMIŞTI

Ülkede tansiyon ilk olarak başkanlık seçimlerinde seçim sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş ve protestolar seçim sonuçları açıklanmasıyla başlamıştı. Geçen hafta Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce, Morales’e destek verdiği gerekçesiyle protestocular tarafından saldırıya uğramıştı.

Bolivya’da protestolara polis de destek verdi

Bolivya’da protestolara polis de destek verdi

Bolivya’da protestolara polis de destek verdi

Bolivya’da protestolara polis de destek verdi

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