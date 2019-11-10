Bolivya'da seçim yenileme kararı

Evo Morales, 20 Ekim’de yapılan genel seçimlerin ardından başlayan ve bir türlü yatışmayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle yeni seçim kararı aldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Morales sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TSE (Yüksek Seçim Mahkemesi) üyelerini yenilemeye ve yeni genel seçim yapmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

Protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında en az 3 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi de yaralandı. Son olarak polisler de protestoculara destek vermişti.