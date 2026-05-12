Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li belediyelerde yaşanan rüşvet yolsuzluk skandalları operasyonları da beraberinde getirdi.

Operasyonların hedefi olan belediyelerden biri de Bolu oldu.

Bu kapsamda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 19 Şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Başsavcı İbrahim Cansever tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

BELEDİYE'YE BAĞLI BİNADA ARAMA YAPILDI

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu-Tur A.Ş.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında jandarma ekipleri; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de arama gerçekleştirdi.

28 ŞUBAT'TA OPERASYON DÜZENLENDİ

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş; Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TANJU ÖZCAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.