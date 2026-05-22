Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği yoğunluğu
Kurban Bayramı'na az bir süre kala tatil planı yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı.
9 gün olarak açıklanan bayram tatili öncesinde de vatandaşlar, tatil planlarını tamamladı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, yollara düştü.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren ulaşımda yoğunluk yaşandı. Otoyolun Bolu Dağı ve Elmalık mevkiinde, Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Otoyolda trafik durma noktasına gelirken jandarma ekipleri, yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.
Bolu Dağı mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinde de yoğunluk yaşandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)