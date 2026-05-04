Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
Yurt genelinde soğuk havalar etkisini sürdürüyor...
Bolu'da kara yolunda gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Aralıklarla devam eden yağış, özellikle kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.
EKİPLER SAHADA
Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.
TRAFİK EKİPLERİ UYARDI
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüleri uyararak trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)