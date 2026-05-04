Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Yurt genelinde soğuk havalar etkisini sürdürüyor...

Bolu'da kara yolunda gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Aralıklarla devam eden yağış, özellikle kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

EKİPLER SAHADA

Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

TRAFİK EKİPLERİ UYARDI

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüleri uyararak trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.