Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların 8 derece birden düşmesiyle bazı bölgelerde kar ve don etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı'nda kar yağışı yer yer 7 santimetreye ulaştı.

Bolu kent merkezinde de kar kalınlığı, 3 santimetreye ulaştı.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Güzergahta görev yapan kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

Sağanak yağış 5 gün boyunca yer yer etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bugün sabah saatlerinden itibaren Mersin il geneli ile Adana'nın batısında (Adana Merkez, Pozantı, Aladağ ve Karaisalı) çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacak.

Meteoroloji bu bölgelerde yaşayan vatandaşları, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım ve deniz üzerinde hortum oluşum riski ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları karşısında uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Yurdun genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin çevreleri, Adana’nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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