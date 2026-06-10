Bolu'da 150 lira için terzinin kızını darbetti
Bolu'da pantolon paçasını yaptıran kadın, ücret konusunda tartıştığı terzinin kızını darbetti. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Bolu'da dün saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde bir kadın, paçasını yaptırmak için terziye bıraktığı pantolonu almaya gitti.
Dükkanda bulunan terzinin kızı, işlem için 250 TL ücret istedi.
Müşteri kadının 100 TL vermesi üzerine terzinin kızı, ücret konusunu geldiğinde annesiyle konuşmasını söyledi.
Bunun üzerine müşteri ile terzinin kızı arasında tartışma çıktı.
MÜŞTERİ TOKAT ATTI
Müşteri kadın, kasanın arkasından pantolonunu almak isterken kendisine engel olmaya çalışan kızı ittirdi ve tokat attı.
Yaşananlar dükkandaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Terzi, kızına saldıran müşteriden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)