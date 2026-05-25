Bolu'da bayram trafiğinden kaçmak isteyen şoförler ormanda mahsur kaldı

Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatil sürecini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollar düştü.

Tatili için Karadeniz illerine gitmek isteyenler, dün Bolu’nun Gerede ilçesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

ORMAN YOLUNA GİRDİLER

Trafiğin yavaşladığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Karadeniz yolundaki yoğunluktan kaçmak isteyen bazı tır şoförleri, orman yollarına girdi.

ÇAMURA SAPLANDILAR

Ancak bazı tır ve tankerler, orman yollarında çamura saplandı.

Sürücülerin yardımına köylüler koştu.

Çamura saplanan tır ve tankerler, köylüler tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.