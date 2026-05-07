Bolu'da boşanma aşamasındaki eşinin evine gidip silahla ateş açtı

Bolu'nun Akpınar Mahallesi'nden silah sesleri duyuldu.

Akşam saatlerinde sesleri duyan mahalle sakinleri, kısa süreli panik yaşadı.

EŞİNİN EVİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Reşat G., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Gurbet G.'nin yaşadığı evin önüne geldi.

Bir süre evin çevresinde dolaşan Reşat G., daha sonra silahla eve doğru 2 el ateş etti.

SALDIRGAN OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

Silah seslerini duyan mahalleli büyük panik yaşarken Reşat G., olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu.

BÖLGEDE İNCELEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta detaylı çalışma yürüterek boş kovanları muhafaza altına aldı.

Polis ekipleri, kayıplara karışan Reşat G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.