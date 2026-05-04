Bolu'da ehliyeti iptal edilen sürücü trafiğe çıktı: Kaza yaptı

Bolu'da yolun karşısına geçmek isteyen S.E. isimli kadına, sağa dönüş yapan F.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, başından yaralandı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SÜRÜCÜYE 200 BİN TL CEZA

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücü F.A.'nın sağlık sorunları gerekçesiyle ehliyetinin daha önce iptal edildiği belirlendi.

İfadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürülen F.A'ya, çeşitli maddelerden 200 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.