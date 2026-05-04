Bolu'da ehliyeti iptal edilen sürücü trafiğe çıktı: Kaza yaptı
Ehliyeti daha önce sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen F.A., kullandığı hafif ticari araçla yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki S.E. isimli kadına çarptı. Kazada başından yaralanan S.E. hastaneye kaldırılırken, sürücüye çeşitli maddelerden 200 bin TL idari para cezası uygulandı.
Bolu'da yolun karşısına geçmek isteyen S.E. isimli kadına, sağa dönüş yapan F.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, başından yaralandı.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı S.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SÜRÜCÜYE 200 BİN TL CEZA
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücü F.A.'nın sağlık sorunları gerekçesiyle ehliyetinin daha önce iptal edildiği belirlendi.
İfadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürülen F.A'ya, çeşitli maddelerden 200 bin TL idari para cezası kesildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)