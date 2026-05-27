Bolu’da ev yangını: İtfaiyenin müdahalesi için ceviz ağacı kesildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Bulanık köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Habip Çahan’a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevrede odun kesen köylülerin dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

EKİPLER YOLDA ZORLANDI: CEVİZ AĞACI ENGELİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye araçları, eve giden yolu daraltan ceviz ağacı nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Alevlere müdahalenin gecikmemesi için yol üzerindeki ceviz ağacının kesilmesine karar verildi. Engelin kaldırılmasının ardından ekipler yangın bölgesine ulaşabildi.

KÖYLÜLER VE İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ailenin evi yalnızca bayram dönemlerinde kullandığı ve olaydan bir gün önce köyden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.