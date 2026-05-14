Bolu'da iki çekici çarpıştı: Burnu bile kanamadan kazadan sağ çıktı

Bolu'da mucize gibi olay...

İstanbul yönüne seyir halinde olan çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı yönde ilerleyen plakalı başka bir çekiciye arkadan şiddetle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle plakalı çekicinin kupa kısmı adeta hurdaya döndü.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kazayı gören vatandaşlar sürücünün akıbetinden endişe ederken, tır şoförünün hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan, kendi imkanlarıyla çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

TRAFİK BİR SÜRELİĞİNE AKSADI

Kazaya karışan araçlardan birinin orta şeritte kalması sebebiyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ve karayolları ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı güzergahta, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kazaya ilişkin başlatılan incelemenin devam ettiği aktarıldı.