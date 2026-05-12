Bolu'da irtikap soruşturması: Bolsev'e kayyum atandı

Bolu’da belediye bağlantılı yapılar üzerinden yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma dosyasında adı geçen Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı AŞ’ye (BolSev) mahkeme kararıyla kayyum atanırken, yönetim sürecinin denetime alındığı açıklandı.

KAYYUM BAŞVURUSU VAKIF YÖNETİMİNDEN GELDİ

Bolu Belediyesi öncülüğünde kurulan Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren şirkette yönetim sürecinin devamı için vakıf yönetim kurulu tarafından, mahkemeye başvuru yapıldı.

Başvuruda, şirketin faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla kayyum atanması talep edildi.

MAHKEME KARARIYLA KAYYUM ATANDI

Yapılan değerlendirme sonucunda BolSev AŞ’ye kayyum atanmasına karar verildi. Atanan kayyum heyetinin 8 Mayıs itibarıyla göreve başladığı öğrenildi.

Şirketin tüm mali ve idari işlemlerinin artık kayyum denetiminde yürütüleceği belirtildi.

Bolu Belediyesi'nde jandarma ekipleri arama yaptı

SORUŞTURMA SÜRECİ VE GÖZALTILAR

Bolu Belediyesi’ne yönelik 28 Şubat’ta düzenlenen operasyon kapsamında, çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı. Soruşturmada belediye yöneticileri, vakıf yetkilileri ve çeşitli birimlerde görev yapan personeller gözaltına alınmıştı.

Süreçte bazı şüpheliler tutuklanırken, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevden uzaklaştırılmıştı.

TUTUKLAMALAR VE DEVAM EDEN SÜREÇ

Soruşturmanın devamında yeni gözaltılar da yaşanmış, bazı isimler yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosya kapsamında adli sürecin sürdüğü ve yeni gelişmelerin olabileceği ifade ediliyor.