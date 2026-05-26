Bolu'da kurban pazarında pazarlıklar kızıştı
Bolu'da Kurban Bayramı'na bir gün kala kurban pazarlarındaki pazarlıklar kızışırken, vatandaşlar besicilerle kıyasıya pazarlık yaptı.
Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Bolu Mudurnu Kurban Pazarı'na akın etti.
Bayrama saatler kala pazarda yoğunluk artarken alıcılar, bütçelerine uygun kurbanlığı bulabilmek için besicilerle uzun süre pazarlık yaptı.
YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR
Pazarda kurbanlıkların çevresinde toplanan vatandaşlar, fiyat konusunda anlaşma sağlamak için kıyasıya pazarlık yürüttü.
Günün ilerleyen saatlerinde pazardaki yoğunluğun artması beklenirken, kurbanlık satışlarının bayram öncesi son saatlere kadar sürmesi öngörülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)