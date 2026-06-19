Bolu'da maden faciasında 1 tutuklama

Bolu'nun Mengen ilçesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik’e ait ocakta yaşanan göçük sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin incelemeler çok yönlü şekilde sürdürülürken, iş güvenliği ve ihmal ihtimali de dosya kapsamında değerlendiriliyor.

Soruşturma çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL, 1 SERBEST BIRAKMA

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden D.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden A.B. ve İ.Y. hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bir diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kararın ardından soruşturmanın, olayın meydana geliş şekli ve olası ihmallerin tespiti amacıyla derinleştirilerek sürdürüleceği öğrenildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI 48 SAATİ GEÇTİ

Göçük altında kalan 49 yaşındaki maden işçisi Muhammed Özkul’a ulaşmak için AFAD ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ise yoğun şekilde devam ediyor.

Zorlu koşullar altında sürdürülen kazı ve tahkimat çalışmalarında ekipler, toprak kaymasının yeniden yaşanmaması için kontrollü ilerleme sağlıyor. Bölgedeki çalışmaların 48 saati aştığı belirtilirken ekiplerin, işçinin cansız bedenine ulaşmak için titiz bir şekilde hareket ettiği ifade edildi.

BÖLGEDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Olayın ardından maden sahasında hem güvenlik önlemleri artırıldı hem de teknik inceleme ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından göçüğün nedenine ilişkin teknik rapor hazırlanması bekleniyor.

Yetkililer, hem adli sürecin hem de arama kurtarma faaliyetlerinin eş zamanlı olarak sürdüğünü, bölgedeki çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.