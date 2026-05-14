Bolu'da polise ehliyetsiz yakalanan sürücü 1.32 promil alkollü çıktı
Aktaş Mahallesi'nde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı. Daha sonra alkol testi de yapılan sürücünün, 1.32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 110 bin lira ceza kesildi.
Bolu'da seyir halindeki otomobil, sivil polislerin şüphesi üzerine durduruldu.
Araç sürücüsü S.K. ile yanındaki bir kişi ekiplerce araçtan indirildi.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan kontrollerde sürücü S.K.'nin alkollü olduğu değerlendirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri çağrıldı.
Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin daha önce daimi olarak iptal edildiği tespit edildi.
Alkolmetreyi üfleyen S.K.'nin 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi.
110 BİN TL CEZA KESİLDİ
Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı.
Otomobil ise ehliyeti bulunan bir yakınına teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)