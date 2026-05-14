Bolu'da polise ehliyetsiz yakalanan sürücü 1.32 promil alkollü çıktı

Bolu'da seyir halindeki otomobil, sivil polislerin şüphesi üzerine durduruldu.

Araç sürücüsü S.K. ile yanındaki bir kişi ekiplerce araçtan indirildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde sürücü S.K.'nin alkollü olduğu değerlendirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin daha önce daimi olarak iptal edildiği tespit edildi.

Alkolmetreyi üfleyen S.K.'nin 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi.

110 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

Otomobil ise ehliyeti bulunan bir yakınına teslim edildi.