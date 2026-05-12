Bolu'da sağanak sonrası dolu sürprizi

Bolu kent merkezinde yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, cadde ve sokaklarda kısa süreli beyaz örtü oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, trafikte ilerleyen sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dolu nedeniyle ulaşımda da kısa süreli aksamalar meydana geldi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Ani bastıran dolu yağışı nedeniyle açık alanda bulunan vatandaşlar korunacak yer aradı. Özellikle şehir merkezindeki yoğunluk sırasında etkili olan yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler araçlarını güvenli alanlara çekmeye çalışırken, bazı vatandaşlar doludan korunmak için iş yerleri ve duraklara sığındı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtilerek özellikle sürücülerin trafikte dikkatli hareket etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

YAĞIŞLI HAVANIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre Bolu ve çevresinde yağışlı havanın, önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.