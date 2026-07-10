Bolu'da serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen bölgede orman işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki Hakan Çamoğlu, serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre yüzen Çamoğlu'nun daha sonra su yüzeyine çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER GECE BOYUNCA SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, gölette kaybolan işçiye ulaşabilmek için kapsamlı arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler gölet çevresinde ve su altında yoğun şekilde çalışma yürüttü.

ÇALIŞMALAR SABAH YENİDEN BAŞLATILDI

Gece ilerleyen saatlerde hava kararması ve görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle arama faaliyetlerine ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yeniden gölete dönerek arama çalışmalarını sürdürdü.

CANSIZ BEDENİ GÖLETTEN ÇIKARILDI

Yeniden başlatılan çalışmalar sonucunda Hakan Çamoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Çamoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.