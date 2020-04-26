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Bolu'da sınıf öğretmeni, öğrencilerinin kitaplarını evlerine götürüyor

Bolu’da Adnan Erdem adlı sınıf öğretmeni, bisikletiyle 28 kilometre yol katederek, koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerinin hikaye kitaplarını evlerine götürüyor.

İHA |
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Bolu'da sınıf öğretmeni, öğrencilerinin kitaplarını evlerine götürüyor

Bolu Gazipaşa İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni olarak çalışan Adnan Erdem, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerinin okuma alışkanlığını kaybetmemeleri için bir proje başlattı.

Salgından önce okulda öğrencilerine haftada 2 ya da 3 farklı hikaye kitabı veren Erdem, koronavirüs nedeniyle hikaye kitaplarına ulaşamayan öğrencilerinin okuma alışkanlığının devam etmesi amacıyla bisikletiyle yaklaşık 28 kilometre yol katederek 17 öğrencisine her hafta hikaye kitaplarını ulaştırıyor.

Bolu'da sınıf öğretmeni, öğrencilerinin kitaplarını evlerine götürüyor

ÖĞRETMENLERİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR

Adnan Erdem’in gelişini dört gözle bekleyen öğrenciler, kapıda karşıladıkları öğretmenlerine okudukları kitapları verdikten sonra yeni kitaplar alıyorlar.

Erdem’in özverili davranışı öğrencilerin velilerini de oldukça mutlu ediyor. Projeyle ilgili konuşan Erdem, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart tarihinden beri okullarımız kapalı. Ben de bu süreci öğrencilerimizin daha rahat bir şekilde atlatmaları amacıyla ne yapabileceğimi düşündüm. Normalde bütün sınıf öğretmeni arkadaşlarımız haftada 2 ya da 3 kere olacak şekilde hikaye kitaplarını çocuklara değiştirir. Öğrencilerimiz evde olunca bu imkandan yoksun kaldılar. Evleri tek tek gezerek her birine haftada 1 hikaye kitabı götürebileceğimi düşündüm ve böyle bir çalışmaya başladım. Sınıfta 23 öğrencim var. Hepsine gitme imkanım olmuyor ama en son 17 öğrencimize ulaştık. Günlük yaklaşık 28 kilometre yol gidiyorum. Çıkış noktasından Mesciler köyü, Küçükberk, Aktaş, Karaçayır, Sümer, Borazanlar ve Sağlık mahallesini dolaştıktan sonra geri geliyorum. Öğrenciler çok memnun kaldılar. Özellikle haftada 1 kere kitap değiştirince ve öğretmen kitabı verince daha etkili oluyor” dedi.

Bolu'da sınıf öğretmeni, öğrencilerinin kitaplarını evlerine götürüyor

"BEN VAKTİMİ KİTAPLA GEÇİRMEYİ SEVİYORUM"

Öğretmenlerinin hikaye kitaplarını evlerine kadar götürmesinden dolayı büyük mutluluk yaşayan öğrencilerden 4’üncü sınıf öğrencisi Ecrin Keskin, “Çok güzel bir şey. Ben vaktimi kitapla geçirmeyi seviyorum. Canım sıkılıyor, kitap okuyorum. Hayal gücümü geliştiriyorum. Öğretmenimiz bize kitap verdiği için ona da çok teşekkür ederim” diye konuştu.

"OKULDA OLMASAM DA ÖĞRETMENİM KİTAPLAR GETİRİYOR"

Berkay Aydın isimli öğrenci ise, “Hikayemi okuyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Öğretmenimin kitap getirmesine seviniyorum. Öğretmenim bana hikaye verdiği için çok mutluyum. Okulda olmasam da öğretmenim hikayelerimi getiriyor” şeklinde konuştu.

Bolu'da sınıf öğretmeni, öğrencilerinin kitaplarını evlerine götürüyor

"ÖĞRETMENİMİZİN FEDAKARLIĞI, ÇOCUKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMADI"

Erdem’in çocukları için yaptığı fedakarlıktan dolayı memnun olduklarını söyleyen velilerden Sümeyye Aydın da, “Öğretmenimize bu gösterdiği incelikten dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklar bu süreçte en azından evde tatil anlamından çıkıyorlar. Evde tatil gibi görmüyorlar. Derslerine daha çok özen gösteriyorlar. Öğretmenimiz de büyük bir fedakarlık yaptı. Bu süreçte çocuklarımızı yalnız bırakmadı. Dersten uzaklaşmamalarına vesile oldu” ifadelerini kullandı.

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