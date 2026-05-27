Bolu’da vahşet: Kurbanlık hayvanı araçtan sarkıtarak kilometrelerce sürükledi

Kurban Bayramı heyecanı başladı.

Yurdun dört bir yanından sahiplerinin elinden kaçan, trafiği birbirine katan kurbanlıkların görüntüleri gelmeye başlarken Bolu’da üzücü bir görüntü ortaya çıktı.

KURBANLIK HAYVANI ARACIN ARKA KISMINDAN SARKITTI

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Bolu-Bilecik kara yolunda, ismi öğrenilemeyen bir süt aracı sürücüsü, kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak hayvanı aracın arka kısmından sarkıttı.

KİLOMETRELERCE İLERLEDİ

Sürücü, kurbanlık hayvanı canlı şekilde sarkıtarak Mudurnu ilçesinin Karataş köyü yoluna doğru kilometrelerce ilerledi.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.