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Bolu'daki kitabeyi parça parça çaldılar

2 bin yıllık olduğu belirtilen Frig Kaya Kitabesi, defineciler tarafından parçalar halinde çalınırken, olayın şüphelileri aranıyor.

İHA | 18.05.2019 - 17:04..
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Bolu’nun Göynük İlçesi Soğukçam Köyü’nde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları kapsamında yer alan Frig Kaya Anıtı, defineciler tarafından parçalar halinde çalındı.

2 BİN YILLIK KİTABE

Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve bölgede Frig yerleşkesinin varlığını gösteren en önemli eser olan kitabe, 9 metre yüksekliğindeki kayanın üzerinde 9 satırdan oluşuyordu. Bölgede sık sık defineciler tarafından kazı yapıldığı öğrenilirken, tarihi eser olan kitabenin ne zaman çalındığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Bolu'daki kitabeyi parça parça çaldılar

Jandarma ekipleri ormanlık alanda yer alan Frig kitabesinin çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

RESMİ SİTE 'ÇALINTI' DEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ‘çalıntı’ olarak yer alan kitabeyle ilgili bilgiler verilirken, şu ifadele kullanıldı:

Bolu'daki kitabeyi parça parça çaldılar

“Bolu İli, Göynük İlçesi, Soğukçam Köyü’nde Bulunan Frig Kaya Anıtından Çalınan Yazıtlı Kitabe Soğukçam Köyü(Cermenos) ilçe merkezine 41 km uzaklıkta ve ilçe merkezinin güneyinde yer almaktadır. Anıt, köyün 2,5 km batısında, köyün 'Türbe Önü' veya 'Yazılı Kaya' mevki'indedir. Konik bir kaya kitlesinin doğu yönü düzlenmiş ve kitabe bu yüzeye yazılmıştır. Kayanın yüksekliği 9 metreye yakındır. 9 satır olan kitabenin sol üst köşesinde üçgen bir niş yer almaktadır. Kayanın önünde bir platform vardır. Bu platform define arayıcıları tarafından yer yer kazılmıştır. Kaya çevresinde bir Frig yerleşmesi olduğu anlaşılmaktadır.”

Bolu'daki kitabeyi parça parça çaldılar


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