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Bor katkılı dezenfektan seri üretimde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından başlayan çalışmalar sonuç verdi. Türkiye, bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başladı.

DHA |
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Bor katkılı dezenfektan seri üretimde

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden biri de el dezenfektanlarıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanlarının üretilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e talimat verdi.

Bu talimatın ardından bakanlık yetkilileri çalışmalara başladı ve hızlı bir şekilde sonuç alındı.

Bor katkılı dezenfektan seri üretimde VİDEO

HAFTAYA RAFLARDA

Bakan Fatih Dönmez, bor katkılı el dezenfektanlarının seri üretimine geçildiğini bildirdi.

Bakan Dönmez, "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde. Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan el dezenfektanı üretin talimatı VİDEO

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