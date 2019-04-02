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BORA füzesinin ateşlenme anı

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği karadan karaya füzesi BORA'nın test görüntüleri yayınlanmıştı. O testte ateşlenme anına ilişkin en yakın görüntüler çıktı.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 17:38..
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BORA füzesinin ateşlenme anı

Türkiye savunma alanında, önemli atılımlar yapmaya devam ediyor. Yerli mühimmat ve silahların üretimine ağırlık veren Savunma Sanayii Başkanlığı, himayesindeki üretimlere geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha eklemişti.

BORA adı verilen ilk karadan karaya füzenin testi Sinop'ta gerçekleştirilirken, test anının yakın çekim görüntüleri ortaya çıktı.

BORA füzesinin ateşlenme anı

TÜRKİYE'NİN UZUN MENZİL FÜZESİ: BORA

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen BORA füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturmakta. Özellikle geliştirilebilir yapısı ve son teknolojiyi barındırıyor olması, vurucu güç açısından Türkiye'nin önemli bir caydırıcı gücü.

BORA Balistik Füze Sistemi, atış anı VİDEO

Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.

BORA füzesinin ateşlenme anı-Yukarıdaki haritada BORA füzesinin, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden fırlatıldığı taktirde ulaşabileceği angajman menzilleri gösterildi.

BORA füzesinin ateşlenme anı

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