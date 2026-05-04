Boran Kuzum'dan dikkat çeken açıklama: Türklerin hala deveye bindiğini sanıyorlar

Ekranların başarılı yıldız isimlerinden Boran Kuzum, YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu.

Eğlenceli ve samimi halleriyle bir kez daha gönülleri fetheden Kuzum, yaptığı itiraflar ve enerjik tavırlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Hayatındaki en büyük kırılma anını anlatan Kuzum, babasını kaybetmenin kendisi için en büyük korku olduğunu söyledi.

"EN BÜYÜK KORKUMDU"

Bu korkuyu yaşadıktan sonra bakış açısının değiştiğini belirten oyuncu, “En büyük korkumu yaşadıktan sonra artık hiçbir şey o kadar korkutmaz oldu” diyerek bu sürecin kendisine özgürlük verdiğini ifade etti. Bu cesaretle yurt dışında kariyerine yeniden başlama kararı aldığını da sözlerine ekledi.

"BAKLAVA GÖTÜRDÜM"

Uluslararası projeye kabul edildiği anı anlatan Kuzum, haberi İstanbul Bostancı’da aldığını ve o anın heyecanıyla telefonla konuşurken yolunu kaybettiğini söyledi

Uluslararası projenin ilk set gününde New Jersey’de ekibe baklava götürdüğünü belirten oyuncu, canlandırdığı karaktere Türk kültüründe yer alan detaylar eklediğini de paylaştı. “El öpüp başa koyma gibi bizde olan şeyleri özellikle koymak istedim” diyerek temsil konusuna verdiği önemi vurguladı.

"DEVEM VAR" DEDİM

Dikkat çeken açıklamalarına devam eden Boran Kuzum, yurt dışında Türklerin deveye bindiğinin düşünüldüğünü anlattı. “Hâlâ ‘Deveye mi biniyorsunuz?’ diye soranlar var. Bir gün ‘Evet, benim kendi devem var’ dedim. Ne diyeceksin yani?"