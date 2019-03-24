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Borç-alacak meselesinde kan döküldü

Emekli polis, borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA | 24.03.2019 - 09:15..
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İzmir'in Buca ilçesi Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde Fatih A., iddiaya göre aralarında borç-alacak meselesinden dolayı husumet bulunan emekli polis Nuh Kılınç ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fatih A. yanında bulunan tabancayı çıkararak Kılınç'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Kılınç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Fatih A. ise olaydan sonra kayıplara karıştı.

Borç-alacak meselesinde kan döküldü

ZANLI TESLİM OLDU

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kılınç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Borç-alacak meselesinde kan döküldü

Öte yandan, şüpheli Fatih A.'nın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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