Bordo Basketbol, Göztepe'yi yendi

Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Bordo Basketbol, sahasında Göztepe'yi 84-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 42-42 eşitlikle sonuçlandı.

KAZANAN BORDO BASKETBOL

İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Bordo Basketbol, rakibini 84-76 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.

İKİ GALİBİYETE ULAŞAN FİNALE ÇIKACAK

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci mücadele, 12 Mayıs Salı günü saat 19.00'da Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

