Bordo Basketbol, Göztepe'yi yendi
Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Bordo Basketbol, sahasında Göztepe'yi 84-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 42-42 eşitlikle sonuçlandı.
KAZANAN BORDO BASKETBOL
İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Bordo Basketbol, rakibini 84-76 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.
İKİ GALİBİYETE ULAŞAN FİNALE ÇIKACAK
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci mücadele, 12 Mayıs Salı günü saat 19.00'da Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
