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Boris Johnson: Huawei'yi istemeyenler alternatif bulmalı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Huawei'yi eleştirenlerin farklı bir alternatif sunması gerektiğini belirtti.

AA | 20.01.2020 - 09:22..
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Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, bazı ülkelerde ise yasaklanmıştı.

ABD ise geçtiğimiz günlerde İngiltere’yi,  5G ağında Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda uyarmıştı.

HUAWEİ

İNGİLTERE HUAWEI'Yİ YASAKLAMAYACAK

ABD'nin İngiltere'ye 5G altyapısında Huawei teknolojilerini kullanmaması önerisinin ardından, küresel ölçekte 5G altyapı çalışmaları yürüten Huawei'ye İngiltere'den destek geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson"İngiliz halkı mümkün olan en iyi teknolojiye erişmeyi hak ediyor. Herkes için gigabit düzeyinde geniş bant teknolojisini hayata geçirmeyi istiyoruz. Eğer bir marka eleştiriliyorsa, alternatifi de belirtilmeli." ifadelerini kullandı.

İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Andrew Parker da, "Gerçek şu ki 5G'de Huawei'ye ihtiyacımız var. Bu fırsatı kaçırırsak, bu teknolojiye erişmemiz uzun yıllar alabilir.

İngiltere'nin Huawei teknolojisini kullanmasının Amerika Birleşik Devletleri ile istihbarat ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Boris Johnson: Huawei'yi istemeyenler alternatif bulmalı

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