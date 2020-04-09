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Boris Johnson ile ilgili yeni gelişme: Yatakta oturuyor

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini, ‘yatakta oturabildiğini’ ifade etti.

DHA |
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Boris Johnson ile ilgili yeni gelişme: Yatakta oturuyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilgili yeni gelişmeler var...

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması"nı isteyen Johnson, geçtiğimiz günlerde ağırlaşarak hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı.

Aradan geçen birkaç gün içerisinde ise İngiltere Başbakanı'nın yaşama şansının yüzde 54 olduğu öne sürülmüştü.

"YATAKTA OTURABİLİYOR"

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, bu iddiaları yalanlar nitelikte bir açıklama yaptı.

Boris Johnson ile ilgili yeni gelişme: Yatakta oturuyor

Sunak, Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini ve ‘yatakta oturabildiğini’ ifade etti.

RAAB'A YETKİ VERMİŞTİ

5 Nisan hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.

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