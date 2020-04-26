Boris Johnson, pazartesi günü görevine dönecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 27 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evde karantinaya almış, semptomlarının kötüleşmesi üzerine 5 Nisan'da St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı belirtilen Başbakan Johnson, 6 Nisan'da kaldırıldığı yoğun bakım servisinden 9 Nisan'da çıkmış, 12 Nisan'da ise hastaneden taburcu edilmişti.

PAZARTESİ İŞE DÖNÜYOR

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, virüs tedavisi gören ve iyileştiği belirtilen Johnson'ın, önümüzdeki pazartesi günü yeniden işe döneceği duyuruldu.

YARI ZAMANLI ÇALIŞACAK

Başbakan Johnson'ın 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmasının ardından yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab, vekalet ediyordu. Doktorların göreve dönmesinin uygun olduğunun belirtilmesi üzerine 55 yaşındaki Başbakan Johnson'ın, yarı zamanlı olarak çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

KISITLAMALARI HAFİFLETECEK

Johnson'ın pazartesi günü işe döndüğünde koronavirüs kısıtlamalarını hafifletme planları yapması da gündemde.

Cumartesi günü itibariyle İngiltere'de koronavirüse bağlı can kaybının 20 bini aşması ve sağlık çalışanları için yeterli sayıda koruyucu ekipman sağlanamaması nedeniyle İngiliz hükümeti üzerindeki baskı giderek büyüyor.

KONTROLÜ YENİDEN DEVRALACAK

Ülkede virüsün yayılmasını önlemek için alınan kısıtlamaların meydana getirdiği ekonomik sıkıntıların baskısıyla Başbakan Johnson, hükümetin kontrolünü yeniden devralacak.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Matt Hancock geçtiğimiz perşembe günü Johnson ile görüştüğünü belirterek sağlık durumuna yönelik, "Kesinlikle mükemmel bir şekilde iyileşiyor." ifadelerini kullanmıştı.