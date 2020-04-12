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Boris Johnson taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson, hastaneden taburcu edildi.

AA |
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Boris Johnson taburcu oldu

Koronavirüse yakalanıp yoğun bakımda 3 gün geçiren Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, taburcu oldu.

Başbakan Johnson, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanlarına teşekkür notu yolladı.

“ONLARA HAYATIMI BORÇLUYUM”

Londra'daki St Thomas Hastanesi'ndeki doktor ve hemşirelere yönelik kısa bir açıklama yapan Johnson "Ne kadar teşekkür etsem azdır. Onlara hayatımı borçluyum." dedi.

OKSİJEN DESTEĞİ ALDI

Johnson bir hafta süren tedavisi sürecinde oksijen desteği almış, perşembe günü yoğun bakımdan çıkmıştı.

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