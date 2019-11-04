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Boris Johnson'dan Brexit özrü

AB'den ayrılış için 31 Ekim'i gösteren fakat bu sözü yerine getiremeyen Boris Johnson, kamuoyundan özür diledi.

AA & Ensonhaber | 04.11.2019 - 08:57..
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, göreve geldiği ilk günden bu yana 31 Ekim'de ülkesini Avrupa Birliği'nden çıkaracağını söylüyordu.

Ancak süreç Boris Johnson'ın istediği gibi ilerlemedi ve ayrılık tarihi 31 Ocak'a kaldı.

Sky News'a konuşan Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılması sözünü tutamadığı için özür diledi.

Johnson, bu durumun kendisi için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söyledi.

İSKOÇLARA BAĞIMSIZLIK YOK

İngiltere Başbakanı ayrıca yeniden göreve seçilmesi halinde İskoçya'da ikinci kez yasal bağlayıcılığı olan bir bağımsızlık referandumu yapılmasını izin vermeyceğini söyledi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ise "ikinci bağımsızlık referandumunu engelleme politikasının sürdürülemeyeceğini" belirtti.

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