Boris Johnson'ın iyileşmesi 2 ay sürebilir

Koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı hastaneden tedavi altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumuyla ilgili olarak uzmanlardan açıklama geldi.

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Johnson'ın, iyileşmesinin 1-2 ay süreceği tahmin ediliyor.

JOHNSON'IN TEDAVİ SÜRECİ

İngiliz başbakanın tedavi sürecinin uzun olmasının arkasındaki neden, yoğun bakımda hareketsizliğe bağlı olarak yaşanacak güç kaybına bağlanıyor.

13 gün önce koronavirüs belirtileri görülen Boris Johnson, ülkeyi Başbakanlık Ofisi'nden yönetmeye devam etti.

HASTALARIN YARISI HAYATTA KALIYOR

East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Paul Hunter, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda kalacak kadar hastaysanız, hastaların sadece yarısı hayatta kalıyor, açıkça iyileşmek için biraz zamana ihtiyacınız olacaktır." dedi.

İYİLEŞMESİ İKİ AYI BULABİLİR

Hunter, Başbakan Johnson'ın sağlıklı bir şekilde görevine geri dönmesinin en az bir ya da iki ay sürebileceğini ifade etti.

HAFTALARCA SÜRECEK

Bir diğer uzman Mike Grocott da "Ortalama olarak, sadece oksijen tedavisine yoğun bakımda bir süre harcayan, ancak temel olarak hareketsiz olan bir kişinin, fiziksel işlevinde bir süre için bir azalma olur, bu da haftalarca sürer." dedi. Grocott, Johnson gibi hastaların kas ve güç kaybına uğradığını kaydetti.