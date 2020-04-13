Boris Johnson'ın koronavirüs testi negatif çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsten tamamen kurtuldu. Johnson'a yapılan son test negatif çıktı.

Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra önceki gün taburcu edilen ve 'Geri döndüm' diyen Johnson'ın, sağlık durumu ülkede sevinç yarattı.

YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 54 OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜ

Bundan haftalar önce sürü bağışıklığı sisteminden söz eden, bünyesi güçlü olanın virüsten korunacağını iddia eden ve "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması"nı isteyen Johnson'a tepkiler çığ gibi büyümüş, hastalığının iki ay sürebileceği bile öne sürülmüştü.

Bazı İngiliz gazeteler, Boris Johnson'ın hayatta kalma şansını yüzde 54 olarak görmüştü.

SAĞLIKÇILARA: ONLARA HAYATIMI BORÇLUYUM

Yoğun bakımdan çıkarken oldukça halsiz olduğu görüntülenen İngiltere Başbakanı, konutuna geçtiğinde ise hemen sağlık çalışanları bir teşekkür yazısı hazırlattı.

Bu dönemde kendisiyle ilgilenen sağlıkçılara minnettar kalan Boris Johnson, "Onlara hayatımı borçluyum." dedi.