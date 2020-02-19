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Borsa İstanbul endeksinden iki sıfır atılacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul endeksinden iki sıfır atılacak ve endeks 1200'lere gelecek." dedi.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 11:04..
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Basın mensupları ile bir araya gelen Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla önemli açıklamalar yaparak, endeksten iki sıfır atılacağını belirtti.

ENFLASYONİST PİYASA ALGISI SON BULACAK

Bugün itibarıyla başladıkları sürecin mayıs ayına kadar sonlanmasını beklediklerini söyleyen Atilla, endeksten iki sıfır atılması ile endeksin 1200'lere geleceğini ve enflasyonist piyasa algısının biteceğini belirtti.

Atilla, borsanın halka arzı konusunda da çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar hazır hale geleceklerini söyledi.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKACAK MI?

Borsada açığa satış yasağının kalkması için çaba sarf ettiklerini de belirten Atilla'nın Borsa İstanbul ile ilgili verdiği mesajlar şöyle:

"Geçmiş mağduriyetlerle ilgili borsanın yapabileceği bir şey yok. Borsa bir platform, ancak görüş verebiliriz ama degiştirme şansımız yok Borsayla ilgili algıyı değiştirmek icin çalışmalar yapıyoruz. Tanıtıcı videolarla algı problemlerini çözeceğiz.  Borsaya yatırım fonları üzerinden çok gelen var. Yatırım fonu müşterisi 3 milyonun üzerinde."

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