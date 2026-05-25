Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Mutlak butlan kararı ile borsanın düşeceğini, çakılacağını iddia eden Özgür Özel haksız çıktı.

Borsa İstanbul tekrar 15.000 puan yolculuğuna çıktı.

İŞLEM HACMİ 155,3MİLYAR LİRA OLDU

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 155,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,28, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN BİLİŞİM

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,29 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,13 ile ticaret oldu.

ARTAN KÜRESEL İYİMSERLİK BORSA'YI DESTEKLEDİ

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı olabileceğine yönelik artan iyimserlikler, küresel risk iştahını destekleyerek borsadaki yükselişe katkı sağladı.

Yarın yurt içinde Kurban Bayramı dolayısıyla piyasalar erken kapanacak.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyeleri direnç, 13.800 ve 13.700 puan seviyeleri ise destek olarak çalışıyor.