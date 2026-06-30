Borsa İstanbul yeni veri merkezini devreye alıyor

Borsa İstanbul, ihtiyaçtan yolu çıkılarak tasarlanan yeni veri merkezini yarın hizmete açacak.

Veri merkezinin piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığı bildiriliyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, kurumun mevcut veri merkezinde üyelere, yerli ve yabancı yatırımcılara, servis ve altyapı sağlayıcıları ile veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunduğu anımsatılarak, "Piyasa katılımcıları tarafından gelen talep ve önümüzdeki yıllardaki büyüme projeksiyonu göz önüne alınarak tasarlanan, uzun yıllar piyasalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezi 1 Temmuz'da hizmete açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"DAHA FAZLA PİYASA KATILIMCISI HİZMETE ERİŞİM İMKANI BULACAK"

Hızlı ve güvenli bir şekilde piyasalara erişim imkanının sağlanmaya devam edileceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni veri merkezinde devreye alınacak olan kabinetler, yüksek enerji ve soğutma kapasitesi ile kullanıma sunulacaktır. Yeni veri merkezindeki kapasite artırımı neticesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmete erişim imkanı bulmasının piyasalardaki işlem hacimlerine olumlu etki sağlayarak likiditenin artmasına katkı sağlayacağı ve piyasa kalitesini daha da yükselteceği düşünülmektedir."