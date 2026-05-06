Borsa İstanbul’da gong Gedik Yatırım’ın 35’inci yılı onuruna çaldı

Türkiye’nin lider yatırım kuruluşlarından biri olan Gedik Yatırım, 35’inci kuruluş yıl dönümünü Borsa İstanbul’da düzenlediği gong töreniyle kutladı. Aynı zamanda 2010 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören Gedik Yatırım, törende 35 yıllık yolculuğunun yanı sıra gelecek hedeflerini de paylaştı. Törene Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç ve Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar’ın yanı sıra sektör temsilcileri, yatırımcılar ve Gedik Yatırım çalışanları katıldı.

35 YILDIR YATIRIMDA GÜVENİN ADRESİ

Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, 1991 yılında Türkiye sermaye piyasalarına yön veren, gelişiminde rol oynayan bir kurum olma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, “O günden bu yana attığımız her adımda, sermaye piyasalarına değer katan, yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunan ve güven temelli bir ilişki kuran bir yapı inşa etmeye odaklandık. ‘35 yıldır yatırımda güvenin adresi’ olmamız, bu yaklaşımın en güçlü göstergesidir.” dedi.

“203 ŞİRKETİN SERMAYE PİYASALARIYLA BULUŞMASINA KATKI SAĞLADIK”

35 yıllık süreçte sektörün büyümesine ve gelişimine katkı verirken Gedik Yatırım’ın büyümesi için de çok çalıştıklarını dile getiren Erhan Topaç, “Gedik Yatırım’ın büyüme yolculuğu kolay olmadı ancak bugün geriye dönüp baktığımızda gurur duyacağımız bir durumdayız. Bu yolculukta en büyük gücümüz her zaman insan kaynağımız oldu. Çalışanlarıyla birlikte büyüyen bir kurum olarak, hem şirketimize hem de sektöre kazandırdığımız nitelikli insan kaynağıyla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Gedik Yatırım’ın teknoloji yatırımlarıyla sektöre birçok ilki kazandırdığını belirten Topaç, “Bugüne kadar 30 halka arzda liderlik, 3 halka arzda eş liderlik ve 170’in üzerinde halka arzda konsorsiyum üyeliği üstlendik. Toplamda 203 şirketin sermaye piyasalarıyla buluşmasına katkı sağladık. 2025 yılı sonu itibarıyla 5 milyar TL’nin üzerinde özsermayeye ve 25 milyar TL’ye yakın aktif büyüklüğe ulaştık.” dedi.

“MENZİLİMİZİ HEP UZUN TUTTUK”

Gedik Yatırım’ın sürekli gelişime önem verdiğini kaydeden Topaç, “Hiçbir aşamayı bir varış noktası olarak görmedik, menzilimizi hep uzun tuttuk.” dedi. Şirketin artık yatırım bankacılığından kripto varlıklara uzanan geniş bir finansal ekosistem olduğunu vurguladı.

“SON ALTI YILIMIZA ÇOK ŞEY SIĞDIRDIK”

Onur Topaç, Gedik Yatırım’ın kapsamlı bir finansal şirketler topluluğuna dönüştüğünü belirterek, son altı yılda iştirak sayısını artırdıklarını ve net kârı yükselttiklerini söyledi.

SERMAYE PİYASALARININ OKULU

Topaç, pandemi sonrası küresel ekonomik zorluklara rağmen teknolojik altyapı ve veri odaklı yönetimle büyümeye devam ettiklerini belirtti. “Sermaye piyasalarının ‘okulu’ olarak sektöre değer katmayı sürdüreceğiz.” dedi.

“GEDİK YATIRIM ARTIK BİR FİNANSAL ŞİRKETLER TOPLULUĞU”

Şirketin artık sadece bir aracı kurum değil, bir finansal şirketler topluluğu olduğunu belirten Topaç, düzenli temettü politikalarının devam edeceğini ve sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.