Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: İki gözaltı

Manipülasyonlara yönelik soruşturmalar devam ediyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (AVOD) hissesinde yapılan manipülatif eylemler sebebi ile İzmir ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

PATRONLAR GÖZALTINA ALINDI

Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak isimli şüphelilerin piyasa dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından haklarından gözaltı karar verildi.

Suç delillerinin tespiti hususunda şüphelilere ait adreslerde arama, el koyma adli işlemleri devam ediyor.

SPK'NIN DA RADARINA TAKILMIŞLARDI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun geçtiğimiz haftalarda yayımladığı bülteninde de AVOD'a ilişkin suç duyurusu ve işlem yasakları yürürlüğe girmişti.

Burak Kızak ve Nazım Torbaoğlu'na AVOD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve KAP’ta yapılan açıklamalar nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2'nci maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulmuştu.

Ayrıca iki isim hakkında V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmişti.