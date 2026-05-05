Borsa'da altın düşüşte: Kilogram fiyatı 6 milyon 630 bin lira

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 6 milyon 651 bin 300 liradan tamamlamıştı.

Kapalıçarşı'da altın güne düşüşle başladı.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 615 bin lira, en yüksek 6 milyon 650 bin lirayı gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 630 bin liraya indi.

İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 649 milyon 461 bin 420,04 lira, işlem miktarı ise 1004,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 692 milyon 541 bin 243,09 lira olarak gerçekleşti.