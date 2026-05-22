Borsada bugünkü işlemlerin takası 1 Haziran'a kaydırıldı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik yapıldı.

Pay piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

SALI GÜNÜ YARIM GÜN SEANS YAPILACAK

Borsada 26 Mayıs Salı yarım gün seans yapılacak olup, 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günü seans düzenlenmeyecek.

VİOP'TA FİZİKİ TESLİMAT İŞLEMLERİ YAPILMAYACAK

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 26 Mayıs'ta fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

27, 28, 29 ve 30 Mayıs'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

25 Mayıs 2026 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.