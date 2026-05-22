Boşanma iddiası vardı! Bertuğ Özgür Yıldırım baba oluyor

Son dönemde kariyeriyle değil de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, geçtiğimiz mart ayında bir süredir aşk yaşadığı Portekizli model Oriana Correia Gomes ile evlenmişti.

BEBEK GELİYOR

Bir süredir ayrılık iddiasıyla gündeme gelen taze evli çiftten sürpriz paylaşım geldi.

Mutlu beraberlikleri devam eden ikiliden bebek müjdesi geldi. Yıldırım ile eşi Gomis, ilk çocuklarını beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"EN BÜYÜK HAYALİM"

Anne baba olma heyecanı yaşayan çift, ultrason fotoğrafını "En büyük hayalim" notuyla takipçileriyle paylaştı. Mutlu haber sonrası sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.