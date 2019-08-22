Boşanmak istemeyen Çinli eş dehşet saçtı

Kadına şiddetin bu kez adresi Çin...

MOTOSİKLETLE ÇARPTI

Guangdong eyaletine bağlı Fogang ilçesinde boşanma duruşmasına giden adam, karısına arkadan motosikletle çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın, havaya uçtu ve ağaca çarptı.

EŞİNE PALAYLA SALDIRDI

Adam ise motoruyla bir otomobile arkadan çarparak durabildi. Öfkesi dinmeyen adam, bir de bu olayın üstüne eşine palayla saldırdı.

Boşanma duruşması öncesi karısına motorla çarptı VİDEO



ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Çevredekilerin araya girmesiyle genç kadın, eşinin elinden kurtuldu. Olay yerine gelen polis ise öfkeli adamı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan ve hafif yaralanan genç kadın ise hastaneye kaldırıldı.