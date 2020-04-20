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Boşanmış ebeveynlerin çocuklarına sokağa çıkma kısıntısından muafiyet beklentisi

Sokağa çıkma kısıtlaması, boşanmış ebeveynlerin çocuklarını görmelerini engellediği için aileler muafiyet beklentisi ile Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

AA |
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Boşanmış ebeveynlerin çocuklarına sokağa çıkma kısıntısından muafiyet beklentisi

Boşandığı eşleri tarafından, çocuklarını kendilerine kasıtlı olarak gösterilmek istenmemesi nedeni ile çocuklarını haftalardır göremeyen anne-babalar, muafiyet isterken, bazı kurum ve kişilerin sokağa çıkma kısıntısından muaf tutulmalarını gerekçe olarak sunuldu.

ÇOCUK TESLİMİ, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI MUAFİYETİ SEBEPLERİ ARASINA ALINSIN TALEBİ

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bazı boşanmış ebeveynlerin çocuklarını görmelerinde sorun oluşturuyor.

20 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARINI VERMEK İSTEMEYENLER KISITLAMAYI KULLANIYOR

Açıklamaya göre; velayeti elinde bulunduran bazı ebeveynler, 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlamasını ve hafta sonları büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını bahane ederek çocukları diğer ebeveyne teslim etmiyor.

BAZI KESİMLERİN MUAF OLMASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Başvurularda İçişleri Bakanlığının; fırıncılar, su tedarikçileri, basın mensupları gibi belli hizmetleri gerçekleştirenlerin yanı sıra otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi özel gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçilerini de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tuttuğu hatırlatıldı.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞVURUYU İNCELİYOR

Açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun "Çocuk Tesliminde Hak İhlalleri ve Yoksulluk Nafakasına İlişkin" özel rapor yayınladığı, çocuk teslimi hususunda aldığı birçok şikayetle ilgili tavsiye kararı verdiği anımsatılarak, bu başvuruları da inceleyeceği ve sorunun çözülmesi için ilgili idareye tavsiyede bulunacağı bildirildi.

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