Bosna Kasabı Karadzic'e ömür boyu hapis cezası

Dünyanın gördüğü en büyük katliamlardan biri olan Bosna Hersek'in 1995 yılında yaşadığı Srebrenitsa vahşetine, adalet tecelli etti. Katliamın beyni olan Karadzic'in 40 yıllık hapis cezası, temyizde ömür boyu hapse çevrildi.

"KATLİAMDAN BİLGİSİ VARDI"

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılan Karadzic'in, nihai cezası belli oldu.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic'in, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.

MAHKEME TAKİP EDİLDİ

Mahkeme, Srebrenitsa katliamında kurban edilen kişilerin aileleri ile işkence edilen kişiler tarafından yakından takip edildi. Mahkemenin içinde ve dışında televizyonlardan izleyen kurbanlar ve kurbanların yakınları, duruşmayı canlı olarak seyretti.

Bununla birlikte Bosna Hersek'in başkenti olan Saraybosna'da da dava dev ekranlarda anlık olarak gösterildi.